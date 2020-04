Clio Zammatteo, questo il nome della regina dei tutorial di trucco, sta per dare alla luce la sua secondogenita negli Stati Uniti: da New York, dove da tempo vive con la famiglia, si è trasferita di corsa qualche settimana fa in Virginia, a casa dei suoceri, ma ha problemi con l'assicurazione che regola gli accessi alla sanità americana

È sempre più emergenza da coronavirus negli Stati Uniti e la preoccupazione è tanta, soprattutto da parte di chi, come la youtuber Cliomakeup, si avvicina al parto. Clio Zammatteo, questo il nome della regina dei tutorial di trucco, sta per dare alla luce la sua secondogenita negli Stati Uniti: da New York, dove da tempo vive con la famiglia, si è trasferita di corsa qualche settimana fa in Virginia, a casa dei suoceri, ma ha problemi con l’assicurazione che regola gli accessi alla sanità americana.

È stata lei stessa a confidare le sue preoccupazioni sui social: “Non so ancora cosa faremo e cosa succederà. Ci informiamo giorno per giorno tramite gli amici che sono a New York. Al momento non so ancora dove partorirò”, ha confessato. Per questo Clio sta valutando differenti ipotesi: “Mancano tre settimane al parto ed io sono in Virginia, stiamo decidendo se tornare a New York. Tra i tanti problemi, c’è quello legato alla sanità e all’assicurazione, che io in Virginia non ho ancora. Abbiamo diversi piani e sto cercando di capire cosa fare. Quando partorisci a casa qualcosa potrebbe andare storto. Il virus? Anche in America lo avevano sottovalutato. E adesso si trovano con gli ospedali pieni”, ha concluso.