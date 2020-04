Il tweet di ieri sera in uno stile certamente non leopardiano ha suscitato l'ironia dei suoi follower: "Elsa Morante scansate proprio". In un percorso a ritroso la lista si allunga perché solo a fine marzo aveva avvisato i suoi fan, sempre su Twitter, con una frase sintetica ma significativa: "Me la gratto in continuazione". Senza fornire ulteriori dettagli ma anche qui con numerosi consigli a puntare sull'igiene...

Basta un tweet, una frase accennata, a volte una mancata risposta. Basta poco a Elettra Lamborghini per attirare l’attenzione, per mandare in visibilio i suoi numerosi fan o per rafforzare i pareri negativi nei suoi confronti. La provocatoria ereditiera ha ottenuto la consacrazione definitiva a Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare), al teatro Ariston i suo look hanno conquistato pure gli sguardi del Presidente della Rai Marcello Foa. Due mesi passati al centro della scena.

“Quando la PlayStation supera la figa, ti devono portare via il pene con la biga“, ha twittato ieri seguendo uno stile certamente non leopardiano e suscitando l’ironia dei suoi follower: “Elsa Morante scansate proprio“. In un percorso a ritroso la lista si allunga perché solo a fine marzo aveva avvisato i suoi fan, sempre su Twitter, con una frase sintetica ma significativa: “Me la gratto in continuazione”. Senza fornire ulteriori dettagli ma anche qui con numerosi consigli a puntare sull’igiene.

140 caratteri, anche meno, e via a migliaia e migliaia di retweet e interazioni. “Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?”, cinguettava il 24 febbraio quando l’emergenza sanitaria non aveva ancora raggiunto i suoi picchi, la stessa Lamborghini ha poi più volte invitato i suoi seguaci a stare a casa. La situazione non cambia per le ospitate televisive dove regna la sua spontaneità. A Verissimo mentre si esibisce in studio si rivolge a un signore anziano dedicandogli un verso che lascia pochi dubbi: “Ridi cretino.”

A L’Assedio di Daria Bignardi fa sapere che “anche io mi vergogno ogni tanto di mettere il culo in faccia alle persone” ma la mancata risposta sulle elezioni regionali in Emilia Romagna alza un polverone a suon di “Lamborghini leghista”, ipotesi smentita subito dopo dalla cantante. Da Mara Venier a Domenica In mostra il piercing al seno e imita Luca Giurato. Quando scopre a Sanremo della squalifica di Bugo e Morgan è ospite in diretta a Radio 2, la sua reazione è senza filtri: “No raga, adesso vuol dire che sono ultima“. Al naturale, nel bene e nel male.

