Lo scatto pubblicato su Instagram ha fatto incetta di like ma molti suoi fan hanno notato un dettaglio preoccupante e nei commenti hanno messo in guardia il cantante

Come molti in questi giorni di quarantena, anche Gianni Morandi si sta dedicando alle faccende domestiche e si è fatto immortalare mentre, aspirapolvere alla mano, pulisce la cucina. Lo scatto pubblicato su Instagram ha fatto incetta di like ma molti suoi fan hanno notato un dettaglio preoccupante e nei commenti hanno messo in guardia il cantante.

Nella foto si vede infatti Gianni Morandi sorridente, in tenuta casalinga ma con i piedi nudi: proprio il suo essere scalzo costituisce un rischio per la sua sicurezza. Come hanno sottolineato in tanti, è sconsigliato usare elettrodomestici a piedi nudi perché, nell’eventualità di una scossa elettrica, questi faciliterebbero il passaggio della corrente in tutto il corpo, con conseguenze gravissime. “Senza scarpe potresti prendere la corrente elettrica. Non è un esempio buono…..”, gli scrive qualcuno. E ancora: “Occhio alle scosse a piedi scalzi“, “Attento ai piedi”, lo avvertono ricordandogli questa norma di sicurezza per evitare incidenti domestici. Ma c’è anche chi rassicura tutti: se l’elettrodomestico, come si vede nella foto, non tocca il pavimento, il cantante non corre alcun rischio. A questo punto però ci sorge spontanea una domanda: ma se l’aspirapolvere è sollevata da terra pulisce comunque al meglio?

Visualizza questo post su Instagram Diamo una mano in cucina… #iorestoacasa #quarantena Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 6 Apr 2020 alle ore 6:43 PDT