Ormai da alcune settimane ordinare la spesa online è diventata un’impresa in tutta Italia. A causa dell’altissima richiesta tutti le piattaforme della grande distribuzione sono in tilt. E anche chi riesce a portare a termine un ordine deve attendere dai 10 ai 15 giorni per la consegna

