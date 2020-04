Guarito dal Covid a 87 anni. A Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove, la storia di Giuseppe, nonno e bisnonno di Orzinuovi, uno dei comuni più colpiti del Bresciano, contagiato alla bocciofila. “Ho avuto paura – racconta – ma sono andato avanti con la forza”. Secondo quanto raccontano i familiari se non avesse reagito da solo, i medici non lo avrebbero intubato, vista l’età.

