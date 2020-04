“La giunta ha predisposto un finanziamento ai comuni per intensificare i controlli”, soprattutto, “bisognerà essere rigorosi durante le festività pasquali”. Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la consueta conferenza stampa del mattino. Dopo aver confermato il dato in calo dei contagi, ribadisce, “Il controllo avverrà” dappertutto ma “in particolare nelle vie dove passano grandi flussi, come le autostrade”. A Pasqua, sottolinea, “la nostra gente è abituata a girare ma quest’anno non si può più fare. Bisogna essere severi”.

