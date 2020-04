Nel primo giorno di richieste per il bonus da 600 euro, il sito dell’Inps non ha retto. A Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove dal lunedì al venerdì alle 19.55, è intervenuto Stefano Zanero, docente di Sicurezza informatica al Politecnico di Milano. “I numeri annunciati dall’Inps non sono sufficienti a giustificare la crisi di un’infrastruttura informatica della pubblica amministrazione, ma in generale di una qualsiasi struttura informatica”, ha detto. “Il picco di sovraccarico era perfettamente prevedibile, si poteva spalmare”.

