Il principe Carlo è guarito dal coronavirus e oggi 1 aprile è apparso in pubblico per raccontare la sua esperienza, rivolgendosi soprattutto ai più anziani. Nel discorso, diffuso da Clarence House, il 71enne ha parlato ai sudditi di quella che ha definito “un’esperienza strana, frustrante, a tratti angosciante“. “In quanto patrono di Age UK e assieme a mia moglie, patrona di SilverLine (che sono due associazioni d’assistenza per anziani, ndr), posso dire che i nostri cuori sono con tutte le persone anziane del Paese che in questo tempo affrontano difficoltà”. Non solo. Il principe ha anche espresso vicinanza a “tutti coloro che hanno perduto persone care o devono sopportare la malattia, l’isolamento, la solitudine in circostanze dure e abnormi”. Doverose le parole per “l’eroismo” di medici e infermieri che stanno combattendo, “sotto enormi pressioni”, una “straordinaria battaglia” negli ospedali.

