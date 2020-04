"Se sono ancora decisa a sposare Giovanni? Anche di più. Certamente questo è più di un matrimonio, è una convivenza forzata come non si vede neanche dei reality. Qui non è L’Isola dei Famosi, è la Casa della quarantena!", ha detto la conduttrice al settimanale Chi

Avevano annunciato le nozze. Ma, causa emergenza covid-19 e il tempo che sarà necessario per tornare alla “normalità”, per il momento sono saltate. Anzi, rimandate al 2021. Simona Ventura e Gi0vanni Terzi però si amano più di sempre, come racconta la conduttrice al settimanale Chi: “Se sono ancora decisa a sposare Giovanni? Anche di più. Certamente questo è più di un matrimonio, è una convivenza forzata come non si vede neanche dei reality. Qui non è L’Isola dei Famosi, è la Casa della quarantena!”. E oggi, 1 aprile, è il compleanno di Simona che ha ricevuto molti auguri vip. I più romantici? Ovviamente quelli di Terzi: “Auguri amore mio! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale. Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo”.