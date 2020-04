La cantante si trovava in ospedale per la lotta che sta combattendo contro un cancro al seno

Un post che ha rassicurato i tantissimi fan che le chiedevano notizie sulle sue condizioni di salute. Donatella Rettore sta meglio, e la battaglia contro il cancro al seno è per adesso vinta. A scriverlo è lei stessa: “Mi hanno detto che non morirò, almeno non subito“. Poi Donatella ringrazia i medici che l’hanno curata e seguita e scrive “non è stato facile perché eravamo circondati da un’altra guerra“, facendo riferimento all’emergenza covid-19 che impegna in modo strenuo tutti gli ospedali d’Italia. “Vi voglio bene e vi sarà sempre riconoscente“, chiude la Rettore. Tanti i messaggi sotto al post: da Nina Soldano che mette due cuori rossi a Mara Venier che scrive “te voio bene” e decine di altri utenti.