“A volte chi non ha nulla è quello che ti tende la mano“, così Kledi Kadiu, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi, ha commentato orgoglioso la scelta della sua Albania di mandare medici in Italia per aiutare nella lotta al coronavirus. E all’Adnkronos, dopo che il discorso del premier albanese Edi Rama ha commosso il nostro Paese, Kledi ha detto di essere “fiero e orgoglioso del suo Paese”. “In fondo, con grande generosità, stiamo restituendo quello che l’Italia ha dato all’Albania, accogliendoci, offrendoci un futuro. È quello che è accaduto anche a me. Ripensando alla diretta del primo ministro, Edi Rama, mi viene la pelle d’oca. Le sue parole sono state commoventi. Ho messo il suo discorso sui social. Quei momenti sono diventati virali. In molti mi hanno ringraziato“. E il ballerino ha fatto un appello affinché non ci si dimentichi della danza quando ci sarà da pensare alla ‘ricostruzione’: “Ho letto recentemente che in Italia ci sono circa 30mila scuole di danza con un bacino di circa un milione e mezzo di utenti. Un momento difficile, drammatico per tutti. Mi chiamano tantissimi amici. Molte scuole non riapriranno a settembre. Un danno gravissimo per la tenuta del settore. Mi piacerebbe fare un appello al governo. La danza regala meraviglia, bellezza e armonia. L’Italia non ci dimentichi. La Kledidance di Desenzano del Garda aveva organizzato per l’8 maggio un gala per Carla Fracci a Verona. Un omaggio alla grande ‘diva’ della danza. Annullato, ma non rimandato. Semplicemente spostato a ottobre”.

