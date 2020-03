“È bastata la notizia inaspettata di una passeggiata fuori casa per scatenare la gioia irrefrenabile di Elizabeth e Dylan! Ai tempi del Covid-19, torniamo ad apprezzare i gesti più semplici e naturali“. Con queste parole, accompagnate da un video in cui si vedono i suoi figli gemelli correre felici lungo uno dei marciapiedi di Hong Kong, Heather Parisi ha annunciato su Instagram la fine della quarantena nella città asiatica dove vive con la famiglia. Come anche la Cina, la città-stato asiatica è uscita dal picco dei contagi di coronavirus e ora sta lentamente tornando alla normalità, seppure con qualche inevitabile accorgimento.

È la stessa Heather Parisi nel suo post a raccontare come l’epidemia ha cambiato le abitudini, almeno per il momento: “A Hong Kong non c’è obbligo a rimanere a casa. È stato introdotto, invece, l’obbligo di non fare assembramenti in più di quattro persone e l’obbligo di non fare tavoli ai ristoranti o al pub con più di quattro persone”, ha spiegato la showgirl lanciando un messaggio messaggio di speranza e di affetto a tutti i suoi fan italiani, che ancora stanno vivendo la quarantena.