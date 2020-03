“Oggi tra Malpensa e Pratica di Mare sono arrivati 350 ventilatori polmonari e circa 6 milioni di mascherine. Altro materiale sanitario arriverà già domani”. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pubblicando anche un video che mostra l’arrivo del materiale sanitario in aeroporto. “Grazie al lavoro del nostro corpo diplomatico negli ultimi giorni abbiamo intensificato, ancora di più, i contatti con i Paesi esteri per far arrivare in Italia altre mascherine e forniture sanitarie per supportare le nostre forze bianche che stanno faticando negli ospedali”, ha aggiunto il titolare della Farnesina ringraziando “il personale dell’Agenzia dogane e monopoli che ha rapidamente sdoganato i pacchi e sta consegnando tutto il materiale al Dipartimento Protezione civile che, ricordo, si occupa della distribuzione sul territorio italiano. Massimo sforzo per sostenere medici, infermieri e operatori sociosanitari. Continueremo così, ad oltranza, senza fermarci” ha concluse Di Maio

