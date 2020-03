“Se un fornitore dice che consegna in 7 giorni e il commissario si aspetta che arrivino 50 respiratori, ci importa molto che Consip non ce lo dica per tempo”, sono le parole pronunciate da Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza coronavirus, durante il vertice di giovedì con i rappresentanti delle Regione e trasmesse in degli audio esclusivi da Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove alle 19,55. Parole che dimostrano come sia la burocrazia, molto spesso, a bloccare tutto, anche gli aiuti fondamentali per affrontare la pandemia da Covid-19.

