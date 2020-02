Sono molti i vip che in queste ore hanno espresso preoccupazione per il Coronavirus. Alcuni con cognizione di causa, altri un po’ menoì: in molti hanno lanciato appelli sui social e postato le proprie riflessioni. Tra loro c’è anche Walter Nudo che sul suo profilo Instagram ha postato quella che probabilmente è una sua massima: “Non avere paura del coronavirus, abbi più paura di vivere la tua vita come un pollo!!!“. La frase è piaciuta a molti follower ma non manca chi ha fatto ironia: “Da quando sei un motivatore scrivi certe ca***te!”.

