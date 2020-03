Mentre l’Italia vive la più grande emergenza dal dopoguerra, c’è ancora chi si preoccupa se Alessandra Amoroso ed Emma Marrone abbiano litigato. “Basta con ipotesi assurde e pu**anate”, si è sfogata quest’ultima sui social di fronte all’ennesima provocazione. Anche perché lei e Alessandra, che nel curriculum hanno una vittoria ad Amici in comune, sono in buoni rapporti sul serio. “Penso di essere stata chiara: siamo amiche” ha precisato Emma.

Nei giorni scorsi le due avevano dato prova dei loro buoni rapporti attraverso una diretta su Instagram, una delle tante che hanno affollato il social di Mark Zuckerberg. “Quando ho risposto mi sono detta: ‘Ma non è che se poi risposto vado a finire sulla tazza del cesso?‘. Avevo paura di non riuscire a farcela…”, aveva detto in quell’occasione Alessandra, inconsapevole di essere davanti a più di diecimila persone. “Ale, ma tu hai capito che non siamo soltanto io e te? Siamo in diretta su Instagram. Siamo io, te e molti altri cristiani”, aveva risposto Emma, in lacrime per le risate.

Da quel giorno in avanti, Emma Marrone di dirette ne ha fatte molte, ma senza la collega. Questo è bastato a mandare in allerta i loro fan. “Abbiamo rimandato le dirette perché lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia. Non servono a nulla tutte queste put**nate che inventano”, ha chiarito Emma. La questione è chiusa.