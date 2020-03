Ha voluto puntualizzare la sua situazione su Instagram, rispondendo ai tanti che la accusavano di aver lasciato l’Italia in un momento così drammatico. Così Melissa Satta, che ai suoi follower ha scritto: “Leggo commenti del tipo: ‘Facile fare una valigia e scappare dall’Italia in Turchia’. Cari signori io non sono scappata dall’Italia. Io ho fatto una valigia che doveva essere di una settimana, ho preso mio figlio e siamo venuti a trovare mio marito e il papà di mio figlio qui a Istanbul dove lui lavora. Sarei dovuta tornare in Italia dopo 7 giorni, purtroppo la situazione si è aggravata e i voli sono stati sospesi”. La ex velina si trova infatti bloccata in Turchia, dove il marito Kevin Prince Boateng si è trasferito per giocare nel Beşiktaş. Melissa è rimasta a Istanbul con il figlio perché i voli da e per l’Italia sono stati sospesi, come ha spiegato a La Vita in Diretta: “La mia vita è a Milano, qui non è facile. A mio figlio ho spiegato la situazione. È bene che anche i piccoli sappiano la verità”, ha detto a Lorella Cuccarini. E anche Boateng si è sottoposto al test dopo che Fatih Terim, attuale allenatore del Galatasaray, è risultato positivo: “Mio marito questa mattina ha fatto il test per il Coronavirus dopo che è trapelata la notizia dell’allenatore del Galatasaray. Siamo in attesa dei risultati“, ha detto la Satta.

