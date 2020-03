“Ascolta America, ascolta“. Così scrive Naomi Campbell su Instagram invitando gli Stati Uniti a seguire l’esempio dell’Italia adottando la stessa linea dura imposta dal governo contro i “furbetti” per cercare di arginare l’emergenza coronavirus. La top model ha pubblicato una serie di video con i severi ammonimenti rivolti dagli amministratori locali ai cittadini per far rispettare le norme imposte contro la diffusione del Covid-19. In primis c’è il governatore della Campania Vincenzo De Luca con il suo ormai celebre discorso ai neo-laureati: “Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme“, il tutto sottotitolato in inglese.

Segue poi il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intento nei giorni scorsi a girare per le strade della città per rimproverare i giovani e i passanti che ancora si ritrovavano sul lungomare. Naomi tagga poi Rula Jebreal – la giornalista palestinese protagonista del Festival di Sanremo -e ricondivide il suo commento: “Amo gli italiani, il loro spirito, la loro creatività, l’anima, il coraggio, la passione e la compassione”.