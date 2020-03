“Ma i personaggi famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, ville, appartamenti da 400 mq in su, ma cosa hanno nella testa? Ma lo capiscono che ci sono persone sole, famiglie costrette a stare rinchiuse in un monolocale o situazioni anche peggiori?“.

Parole di Francesco Facchinetti che in un tweet che ricorda lo sfogo di Sonia Bruganelli di qualche giorno fa, prende di mira i vip che si lagnano del dover stare a casa dalla comodità delle loro magioni principesche. Argomento che l’ex ‘Capitan Uncino’ oggi manager di molti personaggi famosi, riprende in una storia su Instagram: “In questi giorni ho visto diversi profili dei miei colleghi più o meno famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, dalle loro ville e appartamenti minimo di 400 metri quadrati. A loro vorrei dire 4 cose: la prima che in Italia ci sono persone che stanno affrontando questa quarantena da sole, che hanno perso mogli, mariti, figli, fidanzati e fidanzate, e devono affrontare questo momento da soli. Seconda cosa, in Italia ci sono un sacco di famiglie che abitano in un monolocale, terza cosa ci sono persone che una casa nemmeno ce l’hanno. Quarta cosa, d’ora in poi prima di piangere dai vostri profili, ripensate ai primi tre punti e soprattutto spendete questo tempo a studiare, perché si evince dalle vostre stories che nella vostra testa non abbiate un ca***. Niente“.