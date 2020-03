Sono tanti i vip che in questi giorni invitano a stare a casa seguendo le indicazioni del decreto del governo per arrestare il contagio da Coronavirus. In molti fanno vere e proprie dirette da casa, per tenere compagnia ai fan e ribadire il divieto di uscire. Ma oggi Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha voluto dire la sua con una Instagram story: “‘Io resto a casa’ lo voglio scritto da chi vive in 50 mq con tre figli e senza tata. Non da persone come me che hanno case a due piani e ville con piscina e fanno la morale a tutti. Grazie“. Sonia è abituata a dire la sua sui social senza mezze misure: c’è da scommettere che anche questa ‘presa di posizione’ farà discutere.

