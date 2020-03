“È venuto fuori che il 90% dei morti” per coronavirus “è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più? Comportamenti di persone più ligie che vanno tutti a lavorare?“. Queste le parole di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4. Parole che hanno scatenato un putiferio social. “Barbara “Palombelli che in paese normale dopo questa frase dovrebbe firmare le dimissioni“, si legge su Twitter. E ancora: “Carissima Barbara Palombelli che ti chiedi come mai il virus abbia colpito il nord dove “ci sono le persone più ligie che quindi vanno tutte a lavorare”, vorrei tanto spiegarti il motivo ma poi dovresti uscire di casa per andare in questura a denunciarmi!“, “Indecente le insinuazioni a ‘Stasera Italia’ della pseudo-giornalista Barbara Palombelli sui contagi al Nord. Da radiare dall’albo“. I commenti sono moltissimi e pochi, a dire il vero, a favore della domanda posta dalla Palombelli al suo pubblico.

