Non solo ci sono alcune (tante) persone che sembrano fregarsene delle disposizioni del decreto necessarie per fermare il contagio da coronavirus ed escono di casa come se niente fosse, senza un valido motivo. C’è anche chi esce nudo. È accaduto a Roma, in pieno centro. Poco traffico per via delle disposizioni governative e pochi passanti. In mezzo a una città surreale, ecco arrivare un uomo nudo. Verrebbe da dire, “beatamente nudo”: a passo lento, camminava verso il centro con alle spalle Via della Conciliazione e il lungotevere di Castel Sant’Angelo. Una scena che fa vagamente pensare al trailer di The New Pope, la serie Sky firmata Paolo Sorrentino. Vagamente, certo. Il video è stato fatto da un automobilista e come da copione, è stato ripostato molte volte sui social.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore