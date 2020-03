The Gambler, Lucille, Lady e Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), contenuta nella colonna sonora de Il Grande Lebowsky dei fratelli Coen, sono brani che hanno avuto un successo planetario

L’icona della musica country, Kenny Rogers, è morto la notte scorsa all’età di 81 anni: lo ha annunciato la sua famiglia, secondo quanto riportano i media americani. Rogers, che viveva nello Stato della Georgia, è deceduto per “cause naturali” nella sua abitazione. A causa dell’emergenza Covid-19 negli Usa i funerali dell’artista si terranno in forma privata e ristretta ma i familiari assicurano che prima possibile organizzeranno una commemorazione pubblica per ricordare Kenny. Nato a Houston nel 1938, Kenny era uno degli artisti icona del country statunitense: The Gambler, Lucille, Lady e Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In), contenuta nella colonna sonora de Il Grande Lebowsky dei fratelli Coen, sono brani che hanno avuto un successo planetario.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT — Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020