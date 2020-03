“Gli italiani, che prima per fare 100 m per andar a comprare le sigarette prendevano la macchina, adesso son tutti diventati maratoneti!“. Parole di Flavio Briatore che in un post su Instagram attacca tutti coloro che negli ultimi giorni sono usciti di casa per fare sport. “Bisogna bloccare questi incoscienti e irresponsabili che sono causa di questa continua diffusione del corona virus. Una vergogna”. E non finita qui: visto che a scoraggiare i runner non bastano le disposizioni del decreto sulla distanza di sicurezza e l’evitare assembramenti (è al vaglio il divieto di uscire anche per fare sport), Briatore propone una sua idea: “Lancio una proposta al Governo: chi infrange le regole venga multato immediatamente: 200 euro da pagare subito altrimenti si viene condotti direttamente in caserma e si esce solo su cauzione! I soldi raccolti andranno agli ospedali. Tolleranza zero per questi idioti che mettono a rischio la vita di tutti”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore