La provincia di Brescia è il nuovo fronte caldo dell’epidemia, dopo quella di Lodi e quella di Bergamo. Basti pensare che in una casa di riposo a Quinzano d’Oglio, sono morti 20 anziani in soli 10 giorni. La situazione è difficile anche per l’economia e le aziende locali. Eppure, come racconta un servizio di Sono le Venti sul Nove, Brescia non compare tra le province esentate dal versamento dell’Iva, dal momento che quando il decreto Cura Italia è stato approvato i numeri del contagio in città non erano ancora esplosi

