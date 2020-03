Per l’ospedale da campo degli alpini a Bergamo “oggi pomeriggio verrà data la conferma che i lavori riprenderanno”: lo ha assicurato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un punto stampa. “Siamo riusciti a recuperare un gruppo di medici per rendere efficiente ed efficace l’ospedale” su cui c’era stata ieri una frenata proprio per mancanza di personale. Secondo il governatore però “era inutile costruire una cattedrale nel deserto. Ora – ha aggiunto – avuta la conferma dei medici, i lavori riprenderanno”.

