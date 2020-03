Ha detto di voler continuare ad andare in onda per portare un po’ di leggerezza nelle case degli italiani. Ma è chiaro che per Alfonso Signorini il compito non è facile. E così ieri sera il conduttore del reality ha mandato la pubblicità ma, prima che partisse il blocco di spot, il suo microfono aperto ha permesso al pubblico di sentire: “Stasera mi impappino. Pesantissimo…“. La frase, che racchiude la difficoltà di fare intrattenimento in un momento così critico per il Paese a causa della pandemia di Coronavirus, è arrivata dopo che Signorini aveva comunicato agli inquilini il bilancio del morti giornaliero, il più alto mai registrato (475). Alla luce di tutto questo sembra ancora più giusta la decisione di chiudere i battenti tre settimane prima del previsto, precisamente l’8 aprile.

