“Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi come febbre e tosse secca e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. Si tratta di Coronavirus“. Con queste parole, accompagnate da una sua foto, l’attrice Itziar Ituno – celebre per aver interpretato il ruolo dell’ispettrice Lisbona nella serie Netflix La Casa di Carta – ha fatto sapere di esser stata contagiata anche lei dal coronavirus. Il suo è l’ultimo nome che si aggiunge all’elenco dei vip che hanno contratto il virus tra cui Tom Hanks e la moglie, Idris Elba e Kristofer Hivju di Games of Thrones.

“Il mio caso è lieve e io sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli – ha spiegato in un post su Instagram -. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono stati tanti morti, molte vite sono in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! Per stare a casa e proteggere gli altri – ha concluso -. Devo stare 15 giorni in quarantena e poi si vedrà! Abbiate tutti cura di voi”.

Nella serie spagnola l’attrice veste prima i panni dell‘ispettrice Raquel, per poi unirsi alla banda con lo pseudonimo di Lisbona. La sua storia con il Professore la fa diventare un prezioso alleato al gruppo di delinquenti.