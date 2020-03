Ospedali al collasso, pagine e pagine di necrologi, e un via vai di carri funebri. Così tanti che è stato mobilitato l’esercito per spostare le bare. È Bergamo la provincia che sta vivendo il momento più drammatico dall’inizio dell’epidemia, qui il numero di contagi e di morti resta il più alto d’Italia. “I medici – racconta il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, in un servizio di Sono le Venti sul Nove – loro sono in prima linea in una situazione difficile. Temo che alla fine di quest’emergenza avremo un crollo emotivo e psicofisico”

