Con l’isolamento deciso dal presidente Emmanuel Macron, in Francia è partita la corsa ai supermercati (come successo in Italia qualche giorno fa) per fare scorte. Tra spinte e litigi, circa cento persone ammassate hanno aspettato di entrare in un punto vendita di Saint-Denis, periferia di Parigi. All’interno, scaffali vuoti e cartelli che segnalano l’esaurimento dei prodotti più richiesti, su tutti la carta igienica.