Il video diventato virale in Rete

È diventato virale sui social un video che immortala Morgan mentre gira in monopattino canticchiando “le brutte intenzioni la maleducazione“, la sua ormai celebre “riscrittura” di “Sincero“, la canzone che aveva presentato in coppia con Bugo al Festival di Sanremo 2020, e viene fermato da alcuni fan che dal balcone gli chiedono se si unirà anche lui al flash mob canoro diventato da qualche giorno un appuntamento fisso per moltissimi italiani.

“Domani vieni anche tu? …ti aspettiamo?”, chiedono al cantante. “Alle sei?”, risponde Morgan. “Sì”. “Cosa Cantiamo?”. “Eh, quello che vuoi!”. “Sì, allora facciamo questa: Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. E l’ingratitudine la tua arroganza…“.

Visualizza questo post su Instagram NON CI CREDO ????✈️????✈️???? rec @giannapasciucco Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 15 Mar 2020 alle ore 10:31 PDT