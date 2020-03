Anche Alessandro Cannataro, ex corteggiatore al trono di Uomini e Donne di Sara Affi Fella (2018) ed ex tentatore di Temptation Island (2019), è risultato positivo al coronavirus. È stato lui stesso ad annunciarlo in un post su Instagram, in cui ha voluto avvisare le persone che ha incontrato negli ulti tempi. “24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa”, ha scritto Cannataro che ha 26 anni.

La sua giovane età è una volta di più, prova che il coronavirus non colpisce solo i più anziani. Il ragazzo è un calciatore e cantante ed è nato a Mariano Comense il 20 aprile 1993. Nei giorni scorsi un altro protagonista di Uomini e Donne, l’ex tronista Leonardo Greco, ha raccontato di essere ricoverato all’ospedale Sacco di Milano proprio a causa del coronavirus.