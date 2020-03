“Il conduttore del Tg1 Francesco Giorgino in isolamento“. È l’indiscrezione riportata da TvBlog secondo cui il giornalista volto dell’edizione delle 20.00 del telegiornale di Rai 1 sarebbe in isolamento preventivo perché nei giorni scorsi ha avuto contatti con il viceministro della Salute, Pierpaolo Silieri, risultato positivo al tampone del coronavirus. Una misura che dovrebbe riguardare anche Serena Bortone di Agorà e Federica Sciarelli di Chi l’ha visto?, entrambe invitate dalla Rai – sempre secondo TvBlog – a contattare le Asl per aver avuto contati con persone risultate positive al Covid-19.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore