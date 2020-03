Dopo Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, ora anche Olga Kurylenko si aggiunge alla lista di vip hollywoodiani contagiati dal virus a cui si aggiungono poi quelli ancora in attesa dell'esito del test, come Heidi Klum e il marito

“Rinchiusa in casa dopo aver saputo di essere positiva al coronavirus“. Così l’attrice Olga Kurylenko ha annunciato con un post su Instagram di essere stata anche lei contagiata dal coronavirus. “In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali. Abbiate cura di te e prendete questa cosa sul serio!”, ha aggiunto l’attrice franco-ucraina celebre per aver recitato al fianco di Daniel Craig nel ruolo di “Bond Girl” del film “007 – Quantum of Solace“.

Dopo Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, ora anche Olga Kurylenko si aggiunge alla lista di vip hollywoodiani contagiati dal virus a cui si aggiungono poi quelli ancora in attesa dell’esito del test, come Heidi Klum e il marito. L’attrice sarà prossimamente sul grande schermo in “The Bay of Silence”, thriller del 2019 diretto da Paula van der Oest in cui recita insieme a Brian Cox e Claes Bang.