I rumors, perché di questo si tratta, circolano da giorni. Precisamente da mercoledì sera quando su RaiUno è andato in onda lo Speciale Pandemia, in prima serata. Francesco Giorgino alla conduzione e ascolti molto buoni (5 milioni e 610 mila telespettatori, pari al 18,6% di share). E allora quale sarebbe stato il problema che avrebbe fatto scoppiare una lite tra il direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, e lo stesso Francesco Giorgino? Stando a quanto oggi riportano diversi giornali, come IlMessaggero, la causa dell’arrabbiatura del conduttore sarebbero stati i troppi suggerimenti che gli arrivavano dall’auricolare. Talmente tanti che Giorgino faceva fatica a concentrarsi su quanto stava accadendo in studio. “Stavano per venire alle mani, sono stati fermati dal vicedirettore Filippo Gaudenzi”, si legge su Il Messaggero. Sarebbe questa la ragione per la quale Giorgino non sarebbe stato alla conduzione dello Speciale Tg1 di giovedì sera. Al suo posto, Emma D’Aquino.

