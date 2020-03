Sono molte le produzioni televisive che stanno subendo uno stop o che sono costrette a grandi cambiamenti per rispettare la direttiva del governo con le disposizioni per arginare i casi di contagio da Coronavirus. Tra queste c’è anche Un Posto al Sole, la fortunata serie tv di RaiTre. Secondo fonti vicine a Fanpage.it ci sarebbe molto nervosismo sul set: gli attori devono (e vogliono) girare mantenendo la distanza di sicurezza e lo stesso vale per tutto lo staff presente sul set. Non solo. La produzione sta facendo un grande lavoro sulle scene già registrate: quelle dove sono presenti baci e abbracci vengono infatti tagliate per dare il buon esempio.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore