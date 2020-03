"ll bar più vicino è a trenta metri dal confine, è il bar dell’ex stazione ferroviaria della Transalpina, e in questo momento è stracolmo di goriziani, gomito a gomito per bere", ha detto il sindaco della città

Varcano le transenne che sono state posizionate per separare il confine tra Italia e Slovenia mettendo a rischio loro stessi e i loro concittadini con la violazione delle direttive per evitare il contagio da Coronavirus. Si tratta dei cittadini di Gorizia che oltrepassano le barriere per andare al bar. A renderlo noto è proprio il sindaco della città, Rodolfo Ziberna: “Mi è stato appena segnalato da diverse persone che, nonostante tutti i divieti, alcuni goriziani saltano gli ostacoli e si recano nei bar in Slovenia. Il più vicino è a trenta metri dal confine, è il bar dell’ex stazione ferroviaria della Transalpina, e in questo momento è stracolmo di goriziani, gomito a gomito per bere”. Il sindaco non ha dubbi su come definire i cittadini che si stanno comportando così: “Sono goriziani assolutamente idioti, se si vogliono far del male che se lo facciano, ma purtroppo così facendo fanno del male anche agli altri. Ho mandato un avviso al comandante dei Carabinieri, al Questore, alla Polizia locale e ho chiamato anche l’amico Klemen Miklavic, sindaco di Nova Gorica”.