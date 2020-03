Inutile dire che in moltissimi si sono arrabbiati per i post della conduttrice su Facebook e hanno commentato di smetterla di dire certe "caz**te" come già successo in passato

In tanti purtroppo ricordano le sue battaglie contro la chemioterapia ma evidentemente Eleonora Brigliadori non è mai paga e stavolta, dalla sua pagina Facebook, ci ha tenuto a far sapere il suo pensiero suo Coronavirus: “La più grande epidemia di questo tempo è la stupidità dell’uomo incapace di valutazione incapace di giudizio incapace di coraggio incapace di ricordare incapace di prendere decisioni incapace di vedere che ci stanno prendendo per il c*** Questa è la vera epidemia… Purtroppo nonostante l’epidemia continuano a vivere a respirare e a mandare in giro cazzate.. da Questi deficienti siamo governati da questi deficienti siamo Curati o meglio ci hanno fatto ammalare di deficienza per sentirsi alla pari…”, scrive. Ma non è tutto: secondo le “c’è l’America dietro a tutto questo” e “questa non è diversa dalle altre influenze. Anzi è molto meno letale di quella che ogni anno l’umanità ha superato“. Aggiunge poi che “quelli in rianimazione si sarebbero ammalati con un buffo di vento” e che “la polmonite viene alle persone che hanno indebolito la loro sfera morale nel Respiro”. Lei, dice, continuerà a uscire e a fare la vita che ha sempre fatto. Inutile dire che in moltissimi utenti si sono arrabbiati e hanno commentato di smetterla di dire certe “caz**te” come già successo in passato.