“Veniamo da Napoli, siamo qui per vedere la casa dove abita Vasco Rossi e il suo paese“. Questa la motivazione che cinque ragazzi hanno candidamente fornito alle forze dell’ordine quando sono stati fermati mentre, alla faccia delle misure del governo che hanno reso l’Italia tutta zona rossa per l’emergenza Coronavirus, stavano viaggiando in auto da Napoli verso nord, precisamente verso Zocca. Una motivazione, la loro, che certo non rientra nei motivi di lavoro, salute o estrema necessità previsti dal decreto come gli unici possibili per giustificare gli spostamenti. I cinque, due ragazzi e tre ragazze, tra i 18 e i 23 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per la violazione dell’articolo 650 del codice penale.