L’attrice Gabriella Pession si trova negli Stati Uniti e su Instagram ha commentato l’emergenza coronavirus che il nostro Paese sta vivendo e che sta iniziando a riguardare anche l’America. Nel post racconta che causa delle restrizioni e dei blocchi ai voli non può tornare per stare vicina alla sua famiglia e che inizia a preoccuparsi per la situazione lì negli Usa.

“Mia adorata Italia…Stare lontana da Te e non poter tornare da Te in questo momento è doloroso. Alienante. La mancanza di Te e’ profonda. Sono FIERA di essere Italiana. Anche io e la mia famiglia qui a Los Angeles abbiamo scelto di stare a casa – scrive Gabriella Pession – un po’ perché stare a casa mi fa sentire più vicino a Te ..un po’ perché anche qui negli Stati Uniti il numero di contagiati sale di giorno in giorno. A differenza che in Italia, qui i tamponi sono costosissimi e scarseggiano. Ho la netta sensazione che non dicano le cose chiare come invece, con grande coraggio, hai fatto tu“, si sfoga l’attrice riferendosi – come già aveva fatto qualche giorno fa Vasco Rossi – al fatto che negli Stati Uniti i tamponi costano oltre 3mila dollari ed essendo la sanità privata non tutti possono permettersi di farli. E non nasconde i timori per la scarsa informazione fatta dai media americani.

“Ho fiducia nel nostro sistema sanitario che, anche se messo a durissima prova in questo momento, e’ senza dubbio uno dei migliori al mondo. Ho fiducia negli Italiani. Ti penso con tanto amore e anche se fisicamente oltre oceano, con il cuore sono lì con te”, conclude poi Gabriella Pession pubblicando la foto dell’Italia tenuta in braccio da un medico con la mascherina.