Roma, Napoli, ma anche Palermo e Pisa. Dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte di rendere tutta Italia “zona protetta”, in tutto il Paese è corsa ai supermercati, anche se, come specificato dal presidente del Consiglio, gli alimentari non chiuderanno. Centinaia di persone si sono riversate negli esercizi aperti h24, cercando, come raccontano “di comprare più roba possibile” per poi chiudersi in casa. Un comportamento subito stigmatizzato da Palazzo Chigi che lo ha definito “contrario alle norme del decreto”. Decine i video poi pubblicati sui social che testimoniano l’affollamento notturno.

