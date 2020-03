Questa la storia di un 50enne di Vo', paese veneto messo in quarantena per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus. L'uomo non ha minimamente tenuto conto delle disposizioni del Governo

È fuggito dalla quarantena per andare a sciare ma si è rotto un femore ed è stato ‘beccato’. Questa la storia di un 50enne di Vo’, paese veneto messo in quarantena per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus. L’uomo non ha minimamente tenuto conto delle disposizioni ed è andato a sciare in Trentino. Quando però si è fatto male, proprio sulle piste da sci, è stato portato in ospedale a Trento e a quel punto non ci è voluto molto per accorgersi della violazione delle disposizioni governative. Secondo L’Adige che riporta la notizia, nessuno si sarebbe accorto della ‘fuga’ dalla zona rossa se non fosse stato per l’incidente. Una volta ricoverato (dovrà essere operato per la frattura), è stato effettuato il test che è risultato negativo ma l’uomo è stato segnalato per aver violato il decreto governativo.