La cantante ha dato il lieto annuncio, in occasione del lancio del nuovo singolo e video “Never Worn White”. In una delle scene si vede chiaramente che Katy Perry è incinta. L'artista e il fidanzato convoleranno a nozze a giugno in Giappone, Coronavirus permettendo

È bastata solo una scena del nuovo video “Never Worn White” per far urlare di gioia i suoi fan e non solo. Katy Perry si è lasciata filmare con il pancione e la notizia è diventata ufficiale. L’artista e l’attore Orlando Bloom aspettano un bebè. Su Instagram Katy Perry prima ha scritto “Diciamo solo che sarà un’estate piena zeppa” e poi ha spiegato meglio cosa sta accadendo nella sua vita con una diretta Instagram a tutti i suoi fan: “Siamo al settimo cielo – ha esordito – forse si tratta del segreto che ho dovuto tenere per me per più tempo. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di comunicare. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”.

L’estate 2020 sarà anche il momento in cui Katy convolerà a nozze con il fidanzato. Già lo scorso anno nel giorno di San Valentino l’attore le aveva regalato in pegno del suo amore un prezioso anello di rubini, a bordo di un elicottero. Secondo il tabloid “Page Six” i due si sposeranno a giugno e in Giappone, Coronavirus permettendo. Sembrava però che la coppia volesse celebrare il matrimonio ancora prima del concepimento, ma i tempi erano troppo stretti. “La lista degli invitati è già chiusa e ci sono già gran parte dei dettagli definiti. Però Katy ha gradi idee su dove e come celebrare il suo matrimonio e quindi slitterà tutto”, aveva dichiarato una fonte vicina alle due star a “E! News”. La cantante nel 2012 divorziato da Russell Brand dopo soli 14 mesi di matrimonio. Orlando Bloom, invece, dall’ex moglie Miranda Kerr ha avuto un bimbo Flynn, che oggi ha nove anni.

I due si sono conosciuti durante la cerimonia di gala dei Golden Globes nel 2016 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2017 però c’è stata una importante crisi con tanto di comunicato stampa stringato: “Katy e Orlando hanno deciso di prendersi una pausa”. Nel 2018 poi sono apparsi di nuovo in pubblico insieme durante una udienza con Papa Francesco e da allora non si sono più lasciati.