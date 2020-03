Non ha nessuna intenzione di stare a casa, Maurizio Costanzo, nonostante la disposizione che invita gli over 75 a rimanerci per evitare il contagio da Coronavirus. “Me ne frego, io esco comunque anche se ho superato quell’età, faccio la mia vita di sempre. Se mi chiudessi a casa sarebbe peggio, ne uscirei rimbambito”, ha detto il giornalista intervenendo a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ognuno faccia come crede, io sto attento: a chi frequento, non vado in posti affollati, utilizzo litri di Amuchina ma non posso stare a casa a guardare la tv”, ha concluso.

