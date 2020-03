È una nota che arriva dallo staff di Silvio Berlusconi che si cristallizza la rottura della relazione tra Francesca Pascale e l’ex premier. “Dopo l’articolo di Diva e Donna di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare – si legge – che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”. Il magazine ha scritto che Berlusconi si troverebbe in Svizzera in compagnia di Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia.

Anche l’ex fidanzata del premier conferma, anche se dice stupita della nota: “Vorrò sempre un bene infinito al mio presidente. Spero che trovi una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io” e riferendosi alla Fascina e al servizio del magazine aggiunge: “Mi fa simpatia vedere deputato portare a spasso il mio compagno”.

Stamattina nei capannelli dei parlamentari azzurri non si parlava d’altro. Ma nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Di buon ora c’è chi sorride, chi (svariati parlamentari) storce il naso perché con la priorità è l’emergenza coronavirus che preoccupa tutti, c’è chi si dice amareggiato per la piega che ha preso il partito e chi invita a non prendere in considerazione delle foto rubate, che violano la privacy del leader forzista. A mezza bocca un big azzurro dice: ”Lasciamo stare il presidente, questa è la sua vita privata”. Gli ‘scatti’, raccontano, avrebbero riacceso i riflettori sui rapporti tra il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’ cerchio magico, facendo riemergere antichi dissapori. Torna, dunque, ancora una volta alla ribalta la ‘vita privata’ del ‘capo’. E molti azzurri si chiedevano quale fosse stata la reazione di Francesca Pascale, compagna dell’ex premier. Già nel gennaio scorso Pascale, in un colloquio con ‘Novella 2000’, aveva smentito voci di una relazione tra Fascina e il leader forzista, pur ammettendo la presenza della deputata a Villa San Martino in qualità di stretta collaboratrice del presidente. Allo stato, Fascina è anche segretario della commissione Difesa della Camera.