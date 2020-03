“Il mio pensiero va a chi ha perso un caro per il Covid-19, a chi vive in quarantena o isolamento, ai più vulnerabili e a chi è in prima linea contro la diffusione del virus. Soprattutto a coloro che con grande sacrificio e coraggio operano negli ospedali e nei laboratori. Grazie!”. Così scrive Alberto Angela in un post pubblicato sui social in cui parla per la prima volta dell’emergenza coronavirus e lo fa dedicando un pensiero a chi è impegnato in prima linea per limitare i contagi o a chi ne è vittima. Il divulgatore scientifico più amato dal pubblico ha deciso di non entrare nel merito della questione e ha preferito non entrare nel grande dibattito sul merito del coronavirus che in questi giorni di emergenza tiene banco anche tra medici e scienziati.

