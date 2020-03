La ex modella si è sfogata con Adriana Volpe dopo la lite con Alfonso Signorini in puntata

Già durante la diretta della puntata di ieri 2 marzo del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa è apparsa particolarmente scossa. Poche ore più tardi, è entrata in crisi e si è sfogata con Adriana Volpe. Uno sfogo intenso e toccante, il suo, che va oltre alle dinamiche di un reality: “Adesso se farò del tè o una tisana penseranno che sono una strega. Sono stata sempre bullizzata nella mia vita perché diversa. Per più di un anno ho pensato a come uccidermi. In puntata hanno fatto vedere solo le cattiverie. Io non sono una strega, non sono malefica. Quando hanno parlato della mia religione mi sono tornati tutti i ricordi della mia infanzia. Mi maltrattavano perché ero diversa, la gente mi prendeva in giro, diceva che ero un po’ strega, per questo mi piacciono i pupazzi perché erano i miei unici amici, da piccola non avevo amici. Parlavo con i miei amici immaginari. I pupazzi erano i miei soli amici che potevo toccare. Anche mia sorella e i miei genitori mi facevano muro”.

L’immagine di Fernanda rannicchiata nella camera da letto ha fatto il giro del web e ha colpito anche Luca Zocchi, il marito della modella, che su Instagram ha pubblicato un lungo post di sfogo: “Purtroppo questo è quello che succede quando la gente è ignorante e non ha idea di cosa parla. Mia moglie fortunatamente ha una sensibilità superiore a molte persone e sono sicuro che ha le spalle larghe e che gli attacchi rivolti al suo credo e religione, beceri e ignoranti, non la toccheranno davvero perché sa di essere nel giusto. Mi spiace solo vederla così per colpa dell’ignoranza delle persone. Capita, spesso quando la pensi diversamente, quando provieni da un’altra cultura, vieni trattato cosi, vieni bistrattato in quanto ‘’diverso’’ ma non sono questi i messaggi che dovrebbero passare… amore mio, stai tranquilla, la gente ti vuole bene, io ti amo, le piccole ti amano, fot*itene di quello che dicono dei barotti finti perbenisti… ti amo, tanto”.