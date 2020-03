“Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”. Eccolo, il post con il quale Gigi D’Alessio ha annunciato quella che stavolta sembra una definitiva rottura con Anna Tatangelo. “Le nostre strade si dividono – continua il cantautore – ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata“. L’ufficializzazione di Gigi arriva dopo giorni di rumors secondo i quali la cantante sarebbe a Roma, nella casa presa al tempo della prima separazione tra i due. Separazione che sembrava essere risolta. E che invece ora si rivela, probabilmente, definitiva.

