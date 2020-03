Lui si chiama Massimo Scialò ed è un dirigente di Soundreef, un gestore indipendente dei diritti d’autore riconosciuto dall’Intellectual Property Office del Regno Unito. “Desidero esprimere il mio più totale disprezzo umano e professionale ad ogni singolo/a codardo/a tremante che, a causa di una patetica influenza mediatica cambia i suoi piani lavorativi, i suoi impegni professionali e smette, piagnucolando come un fantoccio merdoso, di fare quello che avrebbe dovuto fare”. Iniziava così un post pubblicato sulla sua bacheca Facebook visibile e tutti. Post che è stato poi rimosso. E mentre con parere unanime i virologi di tutto il mondo invitano a contenere al minimo necessario le possibili occasioni di contagio, il manager proseguiva: “Non sarebbe certo una tragedia se il virus vi estinguesse”.

L’AD DI SOUNDREEF: “LA SOCIETA’ PRENDE LE DISTANZE”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da Davide d’Atri, amministratore delegato di Soundreef

Egregio Direttore, in riferimento all’articolo pubblicato, Soundreef prende le distanze dall’esternazione pubblicata sul profilo personale Facebook del manager Massimo Scialò di Soundreef Media Service, una partecipata di Soundreef Spa. I toni e i contenuti non rappresentano in nessun modo né i valori né il pensiero, né tantomeno le policy aziendali e siamo profondamente dispiaciuti. L’Azienda ci tiene a precisare che l’esternazione non è in alcun modo riferita ai dipendenti e ai collaboratori Soundreef, in quanto sarebbe stata sicuramente illecita. È buona regola attenersi alla netiquette, ancor più quando a scrivere sono persone che ricoprono ruoli di peso in Azienda o nelle partecipate, e certamente ci muoveremo per prendere provvedimenti a riguardo. Ci terrei infine a precisare che Soundreef sta rispettando tutte le direttive delle autorità competenti al fine di tutelare i propri dipendenti.