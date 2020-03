Le misure per contenere il coronavirus vanno verso una stretta e riguarderanno tutto il Paese. Per un mese, con una rivalutazione tra due settimane. Il Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte ha presentato una serie di proposte e raccomandazioni per integrare il decreto dello scorso 1 marzo. Tra le nuove regole c’è quella di evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Stop insomma a convegni e congressi. Non solo: è invitato a rimanere a casa, evitando contatti e vita sociale, anche chi ha solo qualche linea di febbre e non è mai stato nelle zone a rischio contagio o non è mai entrato in contatto con possibili positivi. È previsto inoltre che le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. Viene inoltre raccomandato a tutti di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Il vecchio decreto scade domenica 8 marzo, ma il nuovo regolamento potrebbe essere adottato anche prima, ovvero nelle prossime 24-48 ore.